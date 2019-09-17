В Твери арестовали мужчину, выбросившего младенца с четвертого этажа

ТАСС, 17 сентября. Мужчина, выбросивший младенца с балкона на четвертом этаже в Твери из-за плача, арестован. Ему предъявлено обвинение в покушение на убийство ребенка, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК по Тверской области.

"Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предъявлено обвинение жителю Твери в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), п. "в" ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и подозреваемого заключили под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемому, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, надоел плач внука его сожительницы. Он выбросил ребенка с высоты четвертого этажа. По данным регионального ведомства, это произошло в период с 14 по 15 сентября. Сейчас младенец находится в больнице с различными травмами.

В ходе следствия установлено, что мальчика воспитывала мать-одиночка. Она оставила его бабушке, уехав по делам. Следователи изучат условия содержания ребенка, проверят, состояла ли семья на учете в органах профилактики.