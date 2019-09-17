Учебный процесс в одной из гимназий в Калмыкии остановлен из-за заболевания 16 детей

ЭЛИСТА, 17 сентября. /ТАСС/. Работа гимназии в селе Троицкое в Калмыкии приостановлена из-за заболевания 16 детей, сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.

"В МОБУ "Троицкая гимназия им. Б. Б. Городовикова" <…> зарегистрирована групповая заболеваемость норовирусной инфекцией у детей. Всего зарегистрировано 16 случаев заболевания. <…> С 17 сентября учебный процесс в Троицкой гимназии приостановлен", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, заболеть дети могли после употребления завезенных в учреждение готовых блюд.

"В ходе эпидрасследования выявлены нарушения санитарных требований содержания и эксплуатации образовательного учреждения и пищеблока", - добавили в пресс-службе.