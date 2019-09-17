В Смоленской области из больницы выписан военнослужащий Росгвардии, попавший под БТР

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий Росгвардии, который получил травму во время учений в Смоленской области, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Второй военнослужащий, получивший травму на учениях под Смоленском, выписан из медицинского учреждения. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В скором времени он приступит к выполнению служебных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области во время учений БТР наехал на двух военнослужащих, в результате один погиб, второй получил травмы. По данному факту командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку.