Дело о самопроизвольном подъеме моста в Петербурге прекращено из-за примирения сторон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело, которое возбудили после самопроизвольного подъема разводного Володарского моста через Неву в августе прошлого года. Как сообщается во вторник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, в суд поступило соответствующее ходатайство от участников процесса в связи с примирением сторон.

"Невский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Константина Ромащенкова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В ходе предварительного слушания суду было заявлено ходатайство от потерпевшего, его адвоката, а также подсудимого о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Судом ходатайство удовлетворено", - говорится в сообщении.

Ранее Главное следственное управление по Петербургу сообщало, что 25 августа прошлого года крыло Володарского моста неожиданно поднялось, в результате в ДТП попали несколько автомобилей. Три человека пострадали и с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

По версии СК, Ромащенков, являясь начальником бригады Володарского моста участка разводных мостов №1 Управления эксплуатации разводных мостов СПб ГБУ "Мостотрест", знал, когда именно по графику должна быть разводка. Но по неосторожности он провел проверку схемы готовности моста к навигации (разведению и наведению) до начала смены. В пресс-службе судов отметили, что ущерб возместил работодатель Ромащенкова.

Володарский мост был открыт в конце августа после завершения работ по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. Пятипролетный металлический мост с разводным пролетом посередине связывает южные и правобережные районы города с численностью населения до 500 тыс. человек. Володарский мост - единственный в Петербурге с эстакадной пристройкой для съезда трамваев.