{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание северокорейских шхун в Японском море
Обновлено 

Пограничники задержали более 80 граждан КНДР на шхунах в Японском море

Задержанные занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся в Японском море браконьерством на двух шхунах, экипаж одной из которых совершил вооруженное нападение на российских пограничников.

На эту тему

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, северокорейких браконьеров пресечена", - подчеркнули в ФСБ.

Теги
КНДРРоссияЗадержание северокорейских шхун в Японском море
Грузовик опрокинулся на трассе в Подмосковье
Движение перекрыто по всем полосам
Читать полностью