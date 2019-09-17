Пограничники задержали более 80 граждан КНДР на шхунах в Японском море

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся в Японском море браконьерством на двух шхунах, экипаж одной из которых совершил вооруженное нападение на российских пограничников.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, северокорейких браконьеров пресечена", - подчеркнули в ФСБ.