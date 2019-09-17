Жительница Дагестана получила 13 лет колонии за участие в ячейке "Исламского государства"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жительницу Дагестана Миясат Киталаеву к 13 годам исправительной колонии за участие в незаконном вооруженном формировании, которое являлось структурным подразделением запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"На основании приговора суда Киталаева признана виновной в совершении указанных преступлений и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, в январе 2016 года Киталаева в интернете познакомилась с лицом, по предложению которого вступила в один из отрядов незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Республики Дагестан и являвшегося структурным подразделением международной террористической организации "Исламское государство".

На счету этой банды было нападение с оружием на домовладение жителя села Джули Табасаранского района Дагестана, где они завладели автомобилем и похитили двух человек. "Забрав на окраине села у соучастников вещи и отправив к месту сбора, участники банды выехали в сторону села Хучни Табасаранского района, однако по дороге их стали преследовать на автомобиле сотрудники правоохранительных органов. В ходе начавшейся перестрелки участник банды, управлявший автомашиной, допустил столкновение машины с препятствием, после чего участники устойчивой вооруженной группы, бросив автомобиль с находившимися в нем потерпевшими, скрылись", - рассказали в пресс-службе.

талаева перестала участвовать в деятельности незаконного вооруженного формирования, входящего в состав ИГ, в ноябре 2016 года, когда был ликвидирован при задержании последний из известных ей участников НВФ, и указанная организованная преступная группа прекратила свое существование.