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Грузовик опрокинулся на трассе в Подмосковье

Движение перекрыто по всем полосам

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Грузовик опрокинулся в Щелковском районе Подмосковья, движение на участке дороги в обе стороны полностью перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 5 км автодороги Фряново - Ботово - Беседы произошло опрокидывание грузовика Renault", - сообщили в ГУ МЧС. Автомобиль полностью перекрыл движение по всем полосам дороги, путей объездов в настоящий момент нет.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются восстановить автомобильное движение.

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