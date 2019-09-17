Грузовик опрокинулся на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Грузовик опрокинулся в Щелковском районе Подмосковья, движение на участке дороги в обе стороны полностью перекрыто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 5 км автодороги Фряново - Ботово - Беседы произошло опрокидывание грузовика Renault", - сообщили в ГУ МЧС. Автомобиль полностью перекрыл движение по всем полосам дороги, путей объездов в настоящий момент нет.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются восстановить автомобильное движение.