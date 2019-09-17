В таганрогской школе во время урока обрушилась потолочная отделка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Часть потолочной отделки обрушилась во время урока физики в одной из гимназий Таганрога. Детей вывели из класса, никто не пострадал, сообщили во вторник ТАСС в администрации города.

"Во время урока физики в гимназии №2 имени А. П. Чехова произошло обрушение части потолочной отделки общей площадью примерно 2 кв. м. Во время обрушения никто не пострадал. Детей вывели из класса", - рассказал собеседник агентства.

По данным администрации, кабинет закрыли, а плиточное перекрытие на потолке сняли. Сейчас проводится осмотр прилегающей площади. "Обрушенный потолок будет отремонтирован сегодня. Обследование всех потолков проведем в ближайшее время", - уточнили в администрации, добавив, что на время ликвидации последствий обрушения кабинет физики исключен из образовательного процесса.

Здание гимназии построено в довоенное время. В 2018 году в ней проводился капитальный ремонт, однако кабинеты не ремонтировали.