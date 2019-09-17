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Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане

Адвокат экс-премьера Дагестана Гамидова задержан в Москве

Он подозревается в воспрепятствовании правосудию

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Адвокат бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова Дагир Хасавов задержан во вторник по делу о воспрепятствовании правосудию. Об этом ТАСС сообщил его коллега Эдуард Исецкий.

"Это произошло сегодня в Лефортовском суде, инкриминируют ему статью 294 УК РФ ("Воспрепятствование правосудию")", - сказал Исецкий. По его словам, задержание связано с комментариями по делу, которые Хасавов разместил в своих соцсетях. Исецкий рассказал, что на защиту бывших дагестанских чиновников оказывалось давление, также, по его словам, суд во время процесса оцепляли несколько десятков вооруженных сотрудников для государственной защиты прокуроров.

Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Теги
РоссияДагестанДела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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