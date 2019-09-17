Адвокату Дагиру Хасавову предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний адвокату бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова Дагиру Хасавову, задержанному в Лефортовском суде. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Нариман Аджиев.

"Хасавову предъявлено обвинение по части 1 статьи 294 УК РФ ("Воспрепятствование правосудию") и части 4 статьи 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний"). Он задержан на 48 часов", - сказал защитник, отметив, что Хасавов вину в инкриминируемых преступлениях не признает.

Вменяемые Дагиру Хасавову обвинения предусматривают наказание только по 309 статье УК РФ - лишение свободы на срок до 7 лет.

Как сообщалось ранее, адвокат Хасавов был задержан во вторник в Лефортовском суде. По словам его коллеги Эдуарда Исецкого, задержание связано с комментариями по делу, которые Хасавов разместил в своих соцсетях. Исецкий рассказал, что на защиту бывших дагестанских чиновников оказывалось давление, также, по его словам, суд во время процесса оцепляли несколько десятков вооруженных сотрудников для государственной защиты прокуроров.

Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Кроме того, Дагир Хасавов представлял ранее интересы осужденного за мошенничество бывшего сотрудника УФСБ по Москве и Московской области Владислава Новикова, бывшего имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, приговоренного к трем годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма, а также бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в экстремизме, но прекратили уголовное преследование экс-чиновника.