Дело о покушении на убийство иностранца возбудили после драки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело после драки в Красногвардейском районе города, при которой серьезно пострадал гражданин Узбекистана. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, задержаны двое предполагаемых участников инцидента, который, по мнению следствия, произошел на национальной почве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "л" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство по национальным мотивам"). Задержаны двое жителей другого субъекта РФ, придерживающиеся националистических взглядов", - сказали в управлении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанные - жители Москвы. По данным СК, в ночь с 16 на 17 сентября около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту два неизвестных злоумышленника, вооруженные газовым баллончиком и ножом, с целью убийства напали на гражданина Узбекистана,. Они нанесли ему несколько ножевых ранений и скрылись с места происшествия. Потерпевший госпитализирован.