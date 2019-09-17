Мост обрушился в Псковской области

ТАСС, 17 сентября. Часть конструкции автомобильного моста обрушилась во вторник в Себежском районе Псковской области. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"В ходе обрушения части конструкции автомобильного моста через реку Неведрянка, расположенном на региональной дороге "Толкачево - Себеж - Заситино" в Себежском районе, есть пострадавший. Сейчас он находится в Великолукской больнице, специалисты которой оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации, у моста просела часть опоры, образовалась яма, в которую угодил автомобиль с пострадавшим.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила ТАСС, что пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. "У него перелом позвоночника, оскольчатый перелом обеих ног, травма челюсти, он в сознании. "Планируем перевод в девять утра в областную больницу санавиацией. Ему оказали помощь, провели первичную диагностику, он находится в реанимационном отделении", - сказала собеседница агентства.

Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции. "В настоящее время на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб. Завтра на участке должны установить информационные щиты и дорожные знаки", - поясняется в сообщении.

Кроме того, губернатор региона Михаил Ведерников поручил в этом году в оперативном порядке подготовить проектно-сметную документацию (ПСД) по восстановлению моста. Строительно-монтажные работы планируется провести в следующем году, как только позволят погодные условия. Ранее срок подготовки ПСД стоял в плане на 2020 год, а капитальный ремонт - на 2021 год.

Мост находится на одной из дорог, которая ведет в поселок Идрица с населением 5 тыс. человек. В администрации региона ТАСС уточнили, что на транспортную доступность населенного пункта происшествие не повлияет.

Обновлено в 23:24 мск - добавлены подробности о состоянии пострадавшего.