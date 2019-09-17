Мужчину ранили ножом из-за конфликта в букмекерской конторе в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил ножевое ранение руки во время конфликта в букмекерской конторе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе срочного главка полиции.

"Нетрезвый мужчина зашел в помещение букмекерской конторы на Рязанском проспекте, где у него произошел конфликт с одним из посетителей заведения. В ходе словесной перепалки мужчина нанес своему оппоненту резаную рану руки, а затем убежал", - сообщил собеседник агентства.

Сейчас, как отметили в пресс-службе, сотрудники полиции разыскивают правонарушителя.