В Александровске-Сахалинском объявили режим ЧС из-за пожара в многоквартирном доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в среду утром объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного уровня в городе Александровске-Сахалинском в связи с пожаром в многоквартирном доме, лишившем крова 159 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Пожар произошел в понедельник ночью в 00:09 по местному времени (воскресенье 16:09 мск). Ликвидировать возгорание удалось в 02:55 (воскресенье 18:55 мск). Пострадавших и жертв нет.

"Областные власти контролируют ликвидацию последствий пожара в многоквартирном доме Александровска-Сахалинского. <...> В городе объявлен режим ЧС районного масштаба. Это позволит оперативно, без проведения конкурсных процедур приступить к капитальному ремонту крыши. Сегодня утром в Александровск-Сахалинский будет отправлена вся необходимая техника для просушки квартир", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Сидоренко.

По информации правительства, с утра представители мэрии города начали формирование списков и обход квартир для оценки ущерба. Это необходимо для определения материальной помощи погорельцам. Вся информация докладывается губернатору Валерию Лимаренко.

По поручению Лимаренко в районный центр экстренно направлена правительственная комиссия. Ее возглавил Сидоренко. Поставлена задача оказать людям, пострадавшим от пожара, всю необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, районная администрация организовала пункт временного размещения людей в педагогическом колледже. В настоящее время там поселились две семьи. Еще две пожилые женщины размещены в терапевтическом отделении районной больницы, остальные семьи нашли кров у родственников и друзей. Часть жильцов вернулась в свои квартиры, не пострадавшие от огня и воды.