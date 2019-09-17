Суд в Москве взыскал с экс-президента РФБ Аникеевой 42,8 млн рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола о взыскании 42,8 млн рублей с экс-президента РФБ Юлии Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество на взысканную сумму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решением Симоновского суда Москвы с Аникеевой взыскано в пользу Российской федерации баскетбола в счет возмещении ущерба, причиненного преступлением, 42 823 233 рубля 25 копеек, возмещения судебных расходов в сумме 60 тыс. рублей, а всего 42 883 233 рубля 25 копеек", - сказал собеседник агентства. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.

23 октября 2017 года Чертановский суд Москвы признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась на оглашение приговора, после чего суд объявил ее в розыск. По словам ее адвоката, она покинула Россию.

Гражданский иск был подан как в отношении экс-президента РФБ, так и в отношении главного бухгалтера федерации Михаила Кочаряна, который скончался до оглашения приговора. Первоначальные исковые требования составляли 63,4 млн рублей. Суд отказал в удовлетворении исковых требований к родственникам Кочаряна в связи прекращением уголовного преследования из-за смерти обвиняемого и тем, что сумма ущерба, вменяемого Кочаряну, значительно превышает стоимость наследственного имущества.

Содержание обвинения

Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 по август 2015 года. По версии следствия, она и Кочарян с сообщником при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства федерации. С февраля 2014 по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну.

Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы. На протяжении судебного процесса Аникеева отрицала свою вину.

Силину Чертановский суд в марте 2017 года приговорил к 3,5 года колонии за пособничество хищению. Дело в отношении Кочаряна прекращено в связи с его смертью. Суд также оставил рассмотрение иска потерпевшей стороны на сумму более 20 млн рублей в гражданском судопроизводстве в связи с необходимостью уточнения суммы ущерба.

Кроме того, суд в столице Черногории санкционировал арест еще одного фигуранта дела - бывшего исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани. Уголовное дело в отношении Домани было выделено в отдельное производство, ему предъявлено заочно обвинение в мошенничестве, а сам экс-чиновник был объявлен в международный розыск, после чего экстрадирован в Москву по запросу правоохранительных органов РФ. На данный момент дело в отношении него слушается в Чертановском суде.

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