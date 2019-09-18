Прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуроры начали проверку причин пожара на крыше пятиэтажного жилого дома в городе Александровске-Сахалинском на Сахалине. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Пожар в доме со 159 жильцами произошел в среду ночью в 00:09 по местному времени (вторник 16:09 мск). Ликвидировать возгорание удалось в 02:55 (вторник 18:55 мск). Площадь пожара составила 100 кв. м, в процессе тушения спасатели эвакуировали 130 человек. Пострадавших и жертв нет.

"Организована проверка по факту возгорания кровли пятиэтажного дома на улице Дзержинского в городе Александровске-Сахалинском", - говорится в распространенном сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, управляющей организации и контролирующих органов по соблюдению правил противопожарного режима и исполнению других требований законодательства.

С утра представители мэрии города начали формирование списков и обход квартир для оценки ущерба, это необходимо для определения материальной помощи погорельцам. Вся информация докладывается губернатору Валерию Лимаренко. По его поручению в районный центр экстренно направлена правительственная комиссия. Поставлена задача оказать людям, пострадавшим от пожара, всю необходимую помощь.

Районная администрация организовала пункт временного размещения людей в педагогическом колледже. В настоящее время там поселились две семьи. Еще две пожилые женщины размещены в терапевтическом отделении районной больницы, остальные семьи нашли кров у родственников и друзей. Часть жильцов вернулась в свои квартиры, не пострадавшие от огня и воды.