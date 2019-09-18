Застреливший четырех человек в Дарвине не признал в суде свою вину

СИДНЕЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Бен Хоффман, которого обвиняют в четырех убийствах, совершенных 4 июня в отеле Palms в центральном районе Дарвина, во время судебного заседания не признал свою вину. Как сообщило в среду издание NT News , следующее заседание по делу назначено на 11 декабря.

Обвиняемый Бенджамин Гленн Хоффман, выступавший в суде посредством видеосвязи, заявил, что невиновен и будет отстаивать свою правоту в ходе дальнейших слушаний. Судья городского суда Дарвина Джон Нилл отложил дальнейшее рассмотрение дела до 11 декабря, постановив, что до этой даты Хоффман останется под стражей.

По данным полиции, 4 июня Хоффман вошел в отель Palms с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив троих человек и ранив еще как минимум одного. Затем он покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где вновь открыл огонь по прохожим, застрелив мужчину. 45-летнему нападавшему были предъявлены обвинения в четырех убийствах, а также в нанесении тяжких телесных повреждения при отягчающих обстоятельствах.