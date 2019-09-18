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В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Описание
© НАК РФ/NewsTeam/ТАСС, архив

Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии - ФСБ.

Новость дополняется

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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