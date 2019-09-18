Полиция разыскивает внедорожник стоимостью более 1 млн рублей, угнанный в Новой Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/.Автомобиль "Toyota Land Cruiser 150" стоимостью более 1 млн рублей угнан у жителя Новой Москвы, возбуждено дело о краже. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"17 сентября в полицию поступило сообщение от неработающего о краже автомобиля от дома по месту жительства по адресу: Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Сосенский Стан. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей заявителю машины "Toyota Land Cruiser 150, - сообщили в ведомстве.

Материальный ущерб превысил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").