В Якутске взорвался паровой котел

ТАСС, 18 сентября. Следственное управления Следственного комитета РФ по Якутии начало проверку после взрыва парогенератора, из-за которого один человек погиб и еще один пострадал, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины 1983 года рождения при хлопке парогенератора в городе Якутске. По данным следствия, 18 сентября 2019 года двое мужчин проводили работы по пропарке свайного поля на участке, расположенном на улице Очиченко. Во время работ произошел хлопок, при котором 36-летний мужчина погиб, второй пострадавший доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники экстренных служб. Следователи восстанавливают картину произошедшего, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.