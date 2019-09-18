На Алтае задержали двоих подростков по подозрению в убийстве двух человек

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних учащихся профессионального лицея задержаны в Алтайском крае по подозрению в жестоком убийстве двух человек. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе СУ СК по региону.

"17 сентября в селе Солонешное в частном доме обнаружены тела двух местных жителей 52 и 37 лет с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух лиц). При помощи современной криминалистической техники удалось изъять значимые следы с места преступления, в кратчайшие сроки следователи установили причастных к совершению жестокого убийства. Ими оказались двое учащихся профессионального лицея", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что юноши 15 и 16 лет вечером 16 сентября пришли в дом потерпевших, чтобы разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подозреваемых, могли похитить мужчины. Во время ссоры подростки жестоко избили потерпевших, причинив множественные травмы, в том числе, перелом шейного отдела позвоночника.

Несовершеннолетних задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.