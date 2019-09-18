В Крыму у волка, напавшего на людей, выявили бешенство

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Волк, напавший на людей в Симферопольском районе Крыма, был заражен бешенством, сообщил в среду ТАСС начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Капитонов.

Ранее на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики сообщалось, что 14 сентября от нападения волка в селах Привольное и Перевальное Симферопольского района пострадали три человека. Волка застрелили егери, была назначена ветеринарная экспертиза о возможном бешенстве хищника.

"Взятые на исследование у волка пробы подтвердили, что хищник был заражен бешенством", - сообщил Капитонов. По его словам, это второй случай нападения волка на людей с 2005 году в Крыму.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики ТАСС сообщили, что в результате нападения хищника был госпитализирован один человек, который уже выписан из больницы. "В больницу поступил один пострадавший, мужчина. У него были травмы средней степени тяжести. Находился в Симферопольской райбольнице. Он выписан", - сообщил собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает комментарием администрации Симферопольского района о возможном введении карантина из-за бешенства волка.

Ранее Капитонов сообщал, что в республике поголовье волков за последние 25 лет выросло в десятки раз. Их первое появление после полного уничтожения в начале 1970-х годов было отмечено в 1994 году, на начало года в республике насчитывалось около 300 волков. Волки замечены не только в степной, но и в горной части полуострова, чего ранее не было. Для стимулирования охотников Минприроды республики подготовило законопроект по установлению премий за отстрел волков в размере от 15 до 30 тыс. рублей за хищника.