Reuters: отчет о катастрофе Boeing 737 в Индонезии будет обнародован в ноябре

ТАСС, 18 сентября. Управление гражданской авиации Индонезии объявило о готовности опубликовать в ноябре 2019 года окончательный отчет о катастрофе самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, произошедшей в 2018 году. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что предварительный отчет о катастрофе был направлен заинтересованным сторонам расследования, включая Lion Air, компанию Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США.

Самолет, выполнявший 29 октября 2018 года внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Лайнер этой же модели Boeing 10 марта 2019 года разбился в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Катастрофы привели к приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 8 в ряде стран, включая Индонезию.