В Кабардино-Балкарии в ходе КТО уничтожены двое боевиков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двое боевиков, которые были уничтожены в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, планировали совершить теракт. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Личности боевиков предварительно установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики", - сказал представитель НАК.

Источник в силовых структурах региона в свою очередь сообщил, что боевики были членами территориальной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

"Двое - члены ячейки МТО "ИГ", - сказал собеседник.

Двое боевиков, входивших в религиозно-экстремистскую группировку, были обнаружены в одном из частных домов в Чегеме в 1-м Промышленном проезде. Начальником республиканского управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на части территории города Чегем с 05:00 мск 18 сентября. "Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

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