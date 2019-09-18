Доставка в Находку напавших на пограничников моряков из КНДР откладывается

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Задержанных северокорейских рыбаков, напавших на пограничников в Японском море, доставят в порт Находка, как ожидается, в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Первоначально их должны были доставить в порт вечером в среду.

"Сегодня они точно не дойдут [до Находки], в лучшем случае завтра к вечеру. Это большое расстояние, и идут они очень медленно. При этом погода на скорость практически не влияет", - сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что часть задержанных судов имеет очень малую скорость, что тормозит конвоирование. Сейчас в Японском море переменная облачность, местами небольшой дождь, скорость ветра достигает 12 м/с.