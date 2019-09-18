{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание северокорейских шхун в Японском море

Доставка в Находку напавших на пограничников моряков из КНДР откладывается

Первоначально их должны были доставить в порт вечером 18 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Задержанных северокорейских рыбаков, напавших на пограничников в Японском море, доставят в порт Находка, как ожидается, в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

На эту тему
Нападение браконьеров из КНДР на российских пограничников. Главное

Первоначально их должны были доставить в порт вечером в среду.

"Сегодня они точно не дойдут [до Находки], в лучшем случае завтра к вечеру. Это большое расстояние, и идут они очень медленно. При этом погода на скорость практически не влияет", - сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что часть задержанных судов имеет очень малую скорость, что тормозит конвоирование. Сейчас в Японском море переменная облачность, местами небольшой дождь, скорость ветра достигает 12 м/с.

Теги
КНДРРоссияПриморский крайЗадержание северокорейских шхун в Японском море
В Мордовии экс-сотрудник прокуратуры получил шесть лет за взятку в 1,5 млн рублей
Он также должен выплатить штраф в размере 3 млн рублей
Читать полностью