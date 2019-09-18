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В Киеве избили заместителя главы городской администрации

По данным издания "Украинская правда", Владимир Слончак находится в реанимации

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак подвергся нападению вечером во вторник. Об этом ТАСС сообщили в среду в столичной полиции.

"Было нападение в Соломенском районе", - сказал представитель полиции, добавив, что "подробности и детали выясняют сотрудники Нацполиции Украины".

В то же время издание "Украинская правда" сообщило о том, что избитый Слончак находится в реанимации в одной из столичных клиник.

Слончак занимает пост замглавы КГГА с ноября 2018 года. Он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также направлением правовой политики.

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