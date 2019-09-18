Защита Павла Устинова обжаловала приговор

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители защиты артиста и экс-росгвардейца Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Дмитрий Чешков.

"Только что я подал жалобу на решение Тверского суда Москвы. Ее приняли, поставили входящий номер, все в соответствии с установленным порядком. Дата заседания в Мосгорсуде еще не назначена", - сказал адвокат.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Установлено, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы.

В поддержку Устинова ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, где учился осужденный, актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.