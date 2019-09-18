Источник: пострадавшие от рыбаков из КНДР пограничники могут обойтись без госпитализации

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Состояние пострадавших от нападения северокорейских рыбаков в Японском море пограничников оценивается как удовлетворительное, и они могут обойтись без госпитализации, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Приморского края.

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате чего трое военнослужащих получили различные ранения. Обе шхуны и более 80 граждан КНДР задержаны, их конвоируют в порт Находка.

"Состояние [пострадавших] пограничников оценивается как удовлетворительное. Вероятно, госпитализация им не потребуется", - сообщил собеседник агентства.

По официальной информации регионального пограничного управления ФСБ, состояние пострадавших стабильно.