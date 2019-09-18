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Задержание северокорейских шхун в Японском море
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Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

Как сообщили в СК, один из них получил огнестрельные ранения
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Четыре сотрудника Погранслужбы ФСБ были ранены во вторник во время нападения экипажа северокорейской шхуны, занимавшейся браконьерством в Японском море, один из них получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них - огнестрельное ранение", - сказал представитель СК.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказали в СК.

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников. Обе шхуны и более 80 граждан КНДР задержаны, их конвоируют в порт Находка.

Теги
КНДРРоссияЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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