В Нидерландах убит адвокат, защищавший свидетеля в резонансном деле

ГААГА, 18 сентября. /ТАСС/. Голландский адвокат Дерк Вирсум, представлявший интересы главного свидетеля в резонансном деле, застрелен на улице в Амстердаме в среду утром. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

Адвокат помогал свидетелю по имени Набил Б. в крупном деле, касающимся убийств в сфере наркоторговли.

"Стрелявший скрылся с места преступления, - отметили в полиции. - Ведутся его поиски". Местные жители слышали несколько выстрелов. Блюстители порядка разыскивают молодого человека в возрасте 16-20 лет, одетого в черную кофту с капюшоном.