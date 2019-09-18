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В Нидерландах убит адвокат, защищавший свидетеля в резонансном деле

Громкий процесс касался убийств в сфере наркоторговли

ГААГА, 18 сентября. /ТАСС/. Голландский адвокат Дерк Вирсум, представлявший интересы главного свидетеля в резонансном деле, застрелен на улице в Амстердаме в среду утром. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

Адвокат помогал свидетелю по имени Набил Б. в крупном деле, касающимся убийств в сфере наркоторговли.

"Стрелявший скрылся с места преступления, - отметили в полиции. - Ведутся его поиски". Местные жители слышали несколько выстрелов. Блюстители порядка разыскивают молодого человека в возрасте 16-20 лет, одетого в черную кофту с капюшоном.

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