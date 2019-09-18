В Крыму частную фирму подозревают в мошенничестве при реставрации памятников

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция Крыма подозревает руководство одной из частных фирм в мошенничестве на 410 тыс. рублей при реставрации памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщается в среду на сайте МВД по республике.

"В Кировском районе сотрудники полиции выявили факты хищения бюджетных денежных средств, предназначенных для реставрации двух памятников в честь воинов-односельчан, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица одного из частных предприятий, согласно договору, должны были провести ремонт памятных знаков и стелы, расположенных в селах Журавки и Приветное. Свои обязательства представители фирмы полностью не выполнили, однако в актах приемки-передачи указали завышенный объем работ. Документы были переданы в администрацию сельских поселений для подписания, после чего на счет предприятия были перечислены денежные средства, предусмотренные договором. В ходе проверки выяснилось, что разница между стоимостью работ, указанных в документации, и стоимостью фактически проведенных работ, составила свыше 410 тыс. рублей.

Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы сроком до шести лет.