В Оренбургской области возбудили дело после проверки информации о пытках задержанного

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело после проверки информации о пытках задержанного полицейскими. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя управления Анжелика Линькова.

"По итогам доследственной проверки, проведенной по информации о пытках в Саракташском районе Оренбургской области, возбуждено уголовное дело", - сказала Линькова.

Ранее на сайте Комитета против пыток появилось сообщение о том, что 21-летнего жителя Саракташского района Романа Чиквиладзе 10 августа "полицейские били его электрошокером, требуя признаться в краже 5 тыс. рублей". В этот день 82-летний отец обвинил его и его сводного брата Валерия в краже и вызвал полицию.

Юристы-общественники организовали фиксацию электрометок пострадавшего в бюро судебно-медицинской экспертизы, а также обратились в его интересах с сообщением о преступлении в Саракташский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Оренбургской области.

Комитет против пыток опубликовал копию постановления о возбуждении после проверки уголовного дела. Оно возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ в отношении неустановленных сотрудников полиции.