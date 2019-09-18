Задержан второй подозреваемый в организации взрыва в Копенгагене

СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. /ТАСС/. Датская полиция задержала второго жителя Швеции, подозреваемого в организации взрыва в Копенгагене у Налогового управления в августе этого года. Задержание произошло во вторник вечером в столичном аэропорту Каструп, сообщает в среду телеканал SVT.

23-летний подозреваемый проживает в районе Мальмё. Сразу же после взрыва он был объявлен в международный розыск. Первого подозреваемого, 22-летнего жителя южной провинции Сконе, задержали в Швеции в середине августа, и он уже передан датским властям согласно решению суда Мальмё.

Вечером 6 августа у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру прогремел взрыв. В этот момент внутри находились два человека, никто из них не пострадал. Позже стало известно, что одного из прохожих задело осколком, он обратился за медицинской помощью. В результате взрыва были выбиты несколько окон и поврежден фасад одного из зданий.