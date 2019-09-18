Полицейские в Ингушетии задержали подозреваемого в похищении девушки

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в похищении девушки, сообщается на сайте МВД по республике.

Накануне в республиканскую больницу с легкими телесными повреждениями попала 18-летняя жительница Назрани. Полицейские установили, что девушка получила травмы, пытаясь воспрепятствовать похищению своей 24-летней сестры. Отмечается, что девушку похитили с целью вступления в брак.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 28-летний гражданин, предположительно, причастный к похищению девушки", - говорится в сообщении.

Потерпевшую полицейские передали родителям.

В ближайшее время собранный по данному факту материал будет передан в следственный отдел по Назрани управления СК по региону для принятия дальнейшего процессуального решения.