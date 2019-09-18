В Москве задержали подозреваемого в краже экскаватора-погрузчика

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали на юге Москвы подозреваемого в краже со стройплощадки экскаватора-погрузчика стоимостью 5 млн 500 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В ОМВД России по району Бирюлево Восточное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из фирм. По словам заявителя, с охраняемой парковки на Липецкой улице неизвестный похитил экскаватор-погрузчик, принадлежащий организации. Ущерб составил 5 млн 500 тыс. рублей. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, похищенное было изъято. Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными лицами через пожарный въезд проник на территорию парковки и совершил кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

В настоящее время полицейские разыскивают других возможных соучастников правонарушения.