В Крыму пресечена деятельность сообщества по организации незаконной миграции

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым совместно с полицейскими пресекли деятельность преступной группы, причастной к организации незаконной миграции в Россию, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в среду на сайте управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"В ночь на 18 сентября 2019 года в Ялте была проведена спецоперация по пресечению деятельности преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции и легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, организатором преступной группы был начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте, он привлек своих подчиненных: заместителя и начальника отделения по вопросам миграции, а также троих местных жителей.

"В ходе спецмероприятий проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемых, изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия", - добавили в пресс-службе.

В отношении должностных лиц УМВД России по городу Ялте и местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой в крупном размере").

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что сотрудников полиции, которых подозревают в организации незаконной миграции, уволят, если их вина подтвердится.

"Начата служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом", - сказал собеседник агентства.

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