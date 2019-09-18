СМИ: взрыв прогремел у центра по выдаче паспортов в Афганистане

ТАСС, 18 сентября. Мощный взрыв прогремел в среду у государственного центра по выдаче электронных удостоверений личности в афганском городе Джелалабад. Об этом сообщил телеканал Ariana.

По информации местных властей, смертник подорвал себя у здания центра. О возможных жертвах сведений не поступало.

Указывается, что до взрыва здание было атаковано группой вооруженных лиц, однако они получили отпор полицейских, охранявших госучреждение.

В настоящий момент столкновение продолжается, к центру стягиваются отряды афганских сил безопасности.