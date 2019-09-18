Суд оставил в силе приговор экс-министру спорта Пермского края

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Пермский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор бывшему заместителю министра спорта и туризма Пермского края Руслану Садченко, который в июне 2019 года был осужден на четыре года лишения свободы условно за мошенничество, совершенное организованной группой. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе суда.

"Приговор оставлен без изменений", - сказала собеседница агентства.

17 июня Ленинский районный суд приговорил Садченко к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 600 тыс. рублей, а также запретил ему занимать государственные должности в течение двух лет. Судом установлено, что Садченко в течение 2015 года совместно с соучастниками - предпринимателями Александром Тарховым и Дмитрием Перфильевым (руководители подрядной организации, выполнявшей работы по реконструкции стадиона) - похитил из бюджета Пермского края денежные средства, предназначенные для строительства и ремонта пермского стадиона "Динамо". Сумма похищенных денежных средств составила более 23,6 млн рублей. По делу также проходил бывший министр физической культуры, спорта и туризма Павел Лях. Судом он был приговорен к трем годам заключения условно, его приговор также оставлен без изменений.

Руслан Садченко с 2009 по 2011 год возглавлял агентство спорта и физической культуры Пермского края. В 2011 году он был назначен на должность заместителя руководителя Министерства физической культуры и спорта Пермского края. С февраля 2016 года чиновник возглавил управление по делам молодежи и спорта Севастополя.