Бывший вице-губернатор Петербурга не признал в суде вину по делу о мошенничестве и взятках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, не признал вину, сообщил ТАСС адвокат фигуранта Дмитрий Попов.

"Оганесян вину не признал", - сказал адвокат. В среду Куйбышевский районный суд начал по существу рассматривать уголовное дело о мошенничестве и взятках при строительстве стадиона на Крестовском острове Петербурга, прокурор зачитал обвинительное заключение. Вместе с Оганесяном фигурантами дела стали еще восемь человек, в числе которых бывший замглавы комитета по строительству города Александр Янчик.

Бывшему вице-губернатору предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Остальным фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В прошлом году дело бывшего вице-губернатора было направили в Смольнинский районный суд Петербурга, который постановил вернуть материалы в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. На тот момент Оганесян признавался, что присвоил не менее 28 млн рублей из выделенных средств на установку табло при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, но выступал против возврата дела в прокуратуру. Тем не менее дело вернулось в надзорный орган, а позже - к следователям, которые в рамках доследования предъявили Оганесяну обвинение в новой редакции, добавив к хищениям получение взятки.

Об уголовном деле

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 года по 2015 год и курировал строительство стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове.

По версии следствия, он вместе с бывшим замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александром Янчиком создал организованную преступную группу, получил от руководителя компании "Театрально - декорационные мастерские" (ТДМ) взятку более чем в 22 млн рублей, которая была выплачена за содействие в заключении контракта на установку табло для стадиона. Кроме того, еще 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ. Следствие считает, что Оганесян участвовал в хищении аванса, его действия были квалифицированы по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Еще одну взятку, по версии следствия, бывший чиновник получил от руководителя компании "Стройэлектромонтаж-5" Василия Сливкина (через его сына Кирилла Сливкина) за помощь при заключении контрактов на художественную подсветку стадиона.