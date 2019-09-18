Учредитель "Мурманского морского пароходства" задержан за злоупотребление полномочиями

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Член совета директоров и учредитель ПАО "Мурманское морское пароходство" задержан по подозрению в злоупотреблениях полномочиями, сообщается на сайте СК РФ.

"Северо-Западным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО "Мурманское морское пароходство" возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что руководством и правлением пароходства в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота компании на общую сумму более 580 млн рублей. Деньги расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ММП. "Указанные действия привели к существенным негативным последствиям, в том числе к формированию задолженности по зарплате на сумму более 100 млн рублей и невыплате налогов на сумму более 88 млн рублей", - сообщили в ведомстве. В настоящее время проходят обыски в представительстве ММП в Москве, а также по месту жительства подозреваемого. Как сообщили ТАСС в Северо-Западном транспортном управлении СК РФ, подозреваемый был задержан в Москве.

Проблемы пароходства

Финансовые проблемы у пароходства длятся не один год. Около десятка судов остались в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. Члены экипажа неоднократно жаловались на задержки зарплаты, просроченные контракты, нехватку продуктов питания и топлива. За последний год три судна ММП, стоявших в США, Великобритании и Литве, были проданы с аукционов. Как ранее сообщал ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов, в зарубежных портах сейчас остаются пять судов ММП.

Два последних гендиректора ММП стали фигурантами уголовных дел о невыплате зарплаты и уклонению от уплаты налогов. Первого суд признал виновным в невыплате зарплаты работникам на общую сумму 2,8 млн рублей и приговорил к штрафу в 200 тыс. рублей. Сменивший его руководитель, занимавший эту должность с февраля по июль 2019 года, был в начале сентября задержан в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты и неуплате налогов. Он подозревается в сокрытии более 88 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. Выполняло до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы северного завоза. Финансовые трудности руководство компании ранее объясняло неблагоприятной конъюнктурой рынка морских перевозок.