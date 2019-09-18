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Задержание северокорейских шхун в Японском море
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За браконьерство на двух северокорейских шхунах задержаны более 160 граждан КНДР

Пограничники изъяли у задержанных запрещенные орудия лова, в также незаконно добытые морские биоресурсы
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пограничники задержали более 160 граждан КНДР на двух северокорейских шхунах в Японском море за браконьерство. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, среди граждан КНДР есть пострадавшие.

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"В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь", - сообщили в ЦОС.

Пограничники изъяли у задержанных запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы. "Нарушители доставляются в порт Находка для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения", - добавили в ЦОС.

Как уточняется, состояние четверых раненных российских пограничников не вызывает опасений. "Состояние здоровья четырех раненных во вторник сотрудников Пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - сообщили в ЦОС.

В новость были внесены изменения (14:21 мск) — добавлена информация по тексту.

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КНДРРоссияЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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