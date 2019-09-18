Семья, в которой мать пыталась убить двух детей, не состояла на учете соцзащиты Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Семья в Москве, в которой женщина в ночь на 17 сентября попыталась убить двух своих детей, не состояла на учете органов соцзащиты, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения в среду.

"Женщина является матерью троих несовершеннолетних детей, двое из которых были с ней в ночь происшествия. Семья имеет регистрацию в Москве, но по ее адресу не проживала. Фактическое место проживания сейчас выясняется. На учете в учреждениях соцзащиты семья не состояла", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что женщина получала социальные выплаты на детей. В департаменте добавили, что специалисты соцзащиты навестят несовершеннолетних в больнице, как только позволит их состояние здоровья. Также ведомство готово оказать им необходимую социальную помощь.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в ночь на 17 сентября женщина попыталась убить двух своих маленьких детей и покончить с собой. По данным следствия, инцидент произошел на мосту по проспекту Защитников. Дети госпитализированы, женщина помещена в психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.