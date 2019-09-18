В Дагестане задержан сторонник ИГ, готовивший теракт

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Дагестане сторонника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), готовившего теракт.

Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня в ходе оперативно-разыскных мероприятий органами ФСБ России на территории лесного массива Тарумовского района Республики Дагестан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 2000 года рождения", - сообщили в НАК.

"Установлено, что с августа 2019 года он является сторонником ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) и планировал осуществить террористический акт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти", - отметили в информационном центре НАК.