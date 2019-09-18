Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на Варшавском шоссе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, устроившего 15 сентября стрельбу на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

15 сентября мужчина был ранен из травматического пистолета неподалеку от МКАД на юге Москвы. В потерпевшего выстрелили в упор в ходе дорожного конфликта, стрелявший скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Московской области. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время предмет, схожий с травматическим оружием, изъят и направлен на экспертизу", - сообщили в ведомстве.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, злоумышленник стрелял из сигнальной ракетницы.