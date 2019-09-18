Пенсионерка погибла из-за прорыва трубы в квартире на юго-востоке Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Пожилая женщина скончалась в результате прорыва трубы с горячей водой в квартире одного из домов на Караваевской улице Невского района Петербурга. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Прорыв трубы произошел в квартире на Караваевской улице. Пострадала пожилая женщина, впоследствии она скончалась", - сказали в пресс-службе.

Источник в следственных органах, которые проверяют информацию по данному инциденту, сообщил ТАСС, что ЧП произошло вечером 17 сентября в квартире дома 28/1, где жила 85-летняя пострадавшая вместе с дочерью. По предварительным данным, в момент инцидента дочь в квартире отсутствовала, пожилая женщина скончалась от полученных в результате прорыва ожогов.