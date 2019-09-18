Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Адвокат Дагир Хасавов обвиняется в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой в рамках уголовного дела в отношении бывших чиновников Дагестана. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где в среду решается вопрос об избрании ареста обвиняемому.

"Хасавов имеет статус адвоката по уголовному делу в Лефортовском суде Москвы в отношении Раюдина Юсуфова и Абдусамада Гамидова. Поэтому считаю необходимым обеспечить безопасность лица, признанного потерпевшим по данному уголовному делу", - сказал представитель СК, попросив провести судебное заседание в закрытом режиме во избежание оглашения тайны следствия и сведений по делу.

Суд удовлетворил ходатайство СК, которое поддержал также прокурор.