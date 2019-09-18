У здания офиса президента Украины произошли стычки митингующих с полицией

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Стычки митингующих с полицией произошли в среду у здания офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции украинской столицы.

"На улице Банковой в Киеве под офисом президента произошли стычки протестующих - инвесторов, обманутых нечестными застройщиками, с правоохранителями. Инвесторы хотели зайти в здание офиса президента, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет", - отметила заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яна Семенюк.

По ее данным, акция началась в правительственном квартале с самого утра. Сначала митингующие провели пикет под Верховной радой, а оттуда колонной из 300 человек прошли к президентскому офису.

Недовольные инвесторы, по данным СМИ, хотели подать заявление президенту Владимиру Зеленскому с требованием содействовать выделению финансирования на завершение строительства жилищных комплексов.

Ранее в Киеве было несколько крупных скандалов из-за того, что строительные компании не выполнили обязательства по введению в эксплуатацию жилья, в которое инвестировали средства частные лица.