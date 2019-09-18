Суд вынес приговор подростку по делу об убийстве 10-летнего мальчика

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Сакмарский районный суд Оренбургской области вынес приговор по уголовному делу об убийстве 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили спустя три недели после исчезновения в декабре прошлого года. Об этом сообщили журналистам в среду в прокуратуре Сакмарского района.

"Прокуратурой Сакмарского района поддержано государственное обвинение по убийству мальчика, который пропал в ноябре 2018 года в селе Чапаевка Сакмарского района. 18 сентября 2019 года Сакмарским районным судом 14-летний житель села Чапаевка осужден по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сказано в сообщении. С подсудимого также взыскали 700 тыс. рублей за моральный вред, добавили в прокуратуре.

Погибший мальчик жил в селе Чапаевка Сакмарского района. 19 ноября 2018 года об его исчезновении в полицию сообщила мама. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). К поиску ребенка подключились сотрудники полиции, МЧС, военнослужащие, волонтеры и местные жители.

Спустя три недели представителям правоохранительных органов удалось обнаружить тело погибшего ребенка, а также задержали предполагаемого убийцу.