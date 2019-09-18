Источник: сына бывшего вице-премьера Дагестана допрашивают по делу адвоката Хасавова

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Сын бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Раюдина Юсуфова - Вадим Юсуфов - доставлен на допрос в следственные органы в рамках уголовного дела в отношении адвоката Дагира Хасавова. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах республики.

"Силовики забрали Вадима Юсуфова на допрос прямо с работы (он возглавляет отдел в Счетной палате Дагестана - прим. ТАСС). Пока его еще не отпустили. Допрашивают по делу в отношении адвоката Дагира Хасавова", - сообщил собеседник агентства. Источник не исключил, что Юсуфова-младшего доставят к вечеру в Москву и там могут оформить задержание.

Адвокат бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова - Дагира Хасавова - обвиняют в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний. Он задержан на 48 часов.