Прокуратура Италии просит закрыть дело о смерти модели, связанной с обвинениями Берлускони

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Милана подала официальный запрос о направлении в архив дела о загадочной скоропостижной смерти Иман Фадил, которая выступала главной свидетельницей в расследовании против экс-премьера Сильвио Берлускони, обвинявшегося в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Как сообщило в среду агентство ANSA, следствию не удалось установить признаков насильственной смерти через отравление, как подозревалось.

В прокуратуре, в частности, констатировали, что 34-летняя женщина, в теле которой были обнаружены следы тяжелых металлов, умерла от редкой неизлечимой болезни. Она скончалась 1 марта в больнице, куда была доставлена в конце января. Передача дела в архив фактически означает его закрытие, хотя расследование может быть возобновлено в случае появления новых доказательств возможного преступления.

Считается, что Фадил, модель марокканского происхождения, была ключевой свидетельницей обвинения по громкому скандальному "делу Руби", названному так по имени главной фигурантки - марокканской танцовщицы Каримы аль-Маруг. Берлускони обвинялся в интимных отношениях с ней за плату до достижения ею совершеннолетия. Следствие началось в 2010 году, когда тот занимал пост главы правительства. Впоследствии политик был полностью оправдан. Однако, еще в ходе первого процесса, на котором заслушивались свидетельские показания девушек, посещавших частную виллу политика в Аркоре, началось новое расследование по подозрению в подкупе свидетелей. Обвинения основывались на прослушанных телефонных разговорах как девушек, так и людей из окружения Берлускони, при этом в ходе процесса все вменяемые в вину факты были опровергнуты.

82-летний Сильвио Берлускони является бессменным лидером партии "Вперед, Италия!". На последних выборах в Европарламент в мае он был избран евродепутатом. Сам политик заявил, что не был знаком с Фадил.